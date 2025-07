Idosa morre ao cair e bater a cabeça em Campo Grande

Evanilze Batista de Carvalho, de 69 anos, morreu ao cair e bater a cabeça enquanto estava em casa. O caso aconteceu durante a manhã de segunda-feira (7), no Jardim Leblon, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o filho da vítima contou que sua mãe estava em casa e ao tentar abrir a porta acabou se desequilibrando, caiu e bateu a cabeça no chão. Mesmo estando consciente e orientada, ela foi socorrida e levada para uma unidade de atendimento, para passar por uma consulta.

No carro, Evanilze começou a passar mal, revirando os olhos e espumando pela boca. Ao chegar no posto de saúde, ela estava desacordada, com suspeita de um traumatismo craniano.

Enquanto aguardava uma vaga no hospital, ela precisou ser intubada. Apesar da tentativa de socorro, a idosa faleceu na manhã de ontem.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

