Idosa morre ao cair em casa de festas de São Gabriel do Oeste

Uma idosa de 77 anos morreu ao cair sozinha durante o domingo (1°) na cidade de São Gabriel do Oeste, a 164 quilômetros de Campo Grande.
Conforme o registro policial, a família estava reunida em uma casa de festas da cidade quando a vítima caiu da própria altura. Ela foi imediatamente socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal.
Por conta da gravidade, após o atendimento inicial ela foi transferida para o Hospital Regional da Capital, onde teve uma parada cardiorrespiratória e acabou falecendo na manhã de hoje (2).
O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.
