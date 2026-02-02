Menu
Polícia

Idosa morre ao cair em casa de festas de São Gabriel do Oeste

Ela chegou a ser socorrida e transferida para Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos

02 fevereiro 2026 - 14h41Brenda Assis
Imagem ilustrativa de pessoa idosaImagem ilustrativa de pessoa idosa   (Rafa Neddermeyer / Agência Brasil)

Uma idosa de 77 anos morreu ao cair sozinha durante o domingo (1°) na cidade de São Gabriel do Oeste, a 164 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o registro policial, a família estava reunida em uma casa de festas da cidade quando a vítima caiu da própria altura. Ela foi imediatamente socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal.

Por conta da gravidade, após o atendimento inicial ela foi transferida para o Hospital Regional da Capital, onde teve uma parada cardiorrespiratória e acabou falecendo na manhã de hoje (2).

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

