Idosa morre ao engasgar com comida durante a janta em Campo Grande

Uma mulher, de 69 anos, morreu ao se engasgar durante a janta na noite de sexta-feira (19), no Bairro Parque dos Novos Estados, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, a filha da vítima contou que sua mãe estava se alimentando quando engasgou. Ela então acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Quando a equipe médica chegou no endereço, a idosa estava tendo uma parada cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de reanimação, porém, ela não resistiu e acabou falecendo às 19h55.

Diante da situação, a filha procurou a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico e será investigado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também