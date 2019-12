Idosa morre após cair com carro em ribanceira

Marya Eduarda Lobo, com informações do Dourados News

Izoldina Tereza da Silva, 70 anos, morreu nesta sexta-feira (13), após um acidente de trânsito registrado na rodovia BR-158, próximo à cidade de Paranaíba, na região Leste do Estado. A idosa era passageira do veículo Fiat/Uno, que caiu em uma ribanceira após a motorista perder o controle do carro.

A condutora de 41 anos seria filha de Izoldina e seguia próximo ao km-52 da rodovia, quando tentou uma ultrapassagem em um trecho permitido. No entanto, ela teria sido fechada por outro veículo e perdeu o controle do carro, que saiu da pista no sentido contrário.

O veículo capotou, em seguida caiu em uma ribanceira e bateu em uma árvore. Três pessoas, a idosa e duas filhas, estavam no carro e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. A idosa não resistiu e morreu no hospital de Paranaíba.

Deixe seu Comentário

Leia Também