Polícia

Idosa morre após complicações causadas por espinha de peixe em MS

A vítima teve extravasamento do ar dos pulmões e faleceu no Hospital Regional da Capital

26 agosto 2025 - 14h51Sarah Chaves
  

Uma mulher de 60 anos morreu após complicações graves provocadas por um engasgo com espinha de peixe ocorrido cerca de uma semana antes em Três Lagoas. O óbito ocorreu no sábado (23), mas foi registrado no dia seguinte.

Segundo o boletim de ocorrência, Maria começou a apresentar sintomas como dor abdominal, tosse, dificuldade para respirar e queda do estado geral dias após engasgar com uma espinha de peixe. A filha da vítima, informou à polícia que a mãe só procurou atendimento médico entre cinco e sete dias após o incidente, no Hospital Nossa Senhora, em Três Lagoas.

Após exames, foi constatado um quadro grave de pneumomediastino, presença de ar anormal na cavidade do mediastino, e perfuração no esôfago, provavelmente causada pela espinha ingerida. Diante da gravidade, Maria foi transferida para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), onde chegou em parada cardiorrespiratória.

A equipe médica iniciou manobras de ressuscitação por 16 minutos, mas sem sucesso. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol), como morte decorrente de fato atípico.

