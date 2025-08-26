Idosa morre após complicações causadas por espinha de peixe em MS

Uma mulher de 60 anos morreu após complicações graves provocadas por um engasgo com espinha de peixe ocorrido cerca de uma semana antes em Três Lagoas. O óbito ocorreu no sábado (23), mas foi registrado no dia seguinte.



Segundo o boletim de ocorrência, Maria começou a apresentar sintomas como dor abdominal, tosse, dificuldade para respirar e queda do estado geral dias após engasgar com uma espinha de peixe. A filha da vítima, informou à polícia que a mãe só procurou atendimento médico entre cinco e sete dias após o incidente, no Hospital Nossa Senhora, em Três Lagoas.



Após exames, foi constatado um quadro grave de pneumomediastino, presença de ar anormal na cavidade do mediastino, e perfuração no esôfago, provavelmente causada pela espinha ingerida. Diante da gravidade, Maria foi transferida para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), onde chegou em parada cardiorrespiratória.



A equipe médica iniciou manobras de ressuscitação por 16 minutos, mas sem sucesso. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Cepol), como morte decorrente de fato atípico.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também