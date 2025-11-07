Menu
Polícia

Idosa morre após se engasgar com pedaço de carne em Campo Grande

Ela chegou a ser socorrida, mas faleceu após várias paradas cardíacas

07 novembro 2025 - 14h38Luiz Vinicius     atualizado em 07/11/2025 às 14h38
Assar carne também é uma competiçãoAssar carne também é uma competição   (Uari Skilo)

Idosa, de 89 anos, morreu durante a sexta-feira, dia 7 de novembro, após se engasgar com um pedaço de carne, no bairro Amambaí, em Campo Grande.

Ela teria sofrido uma parada cardiorrespiratória pouco tempo depois e mesmo com auxílio do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), ela não resistiu.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o filho da vítima explicou que a mãe sofreu um engasgo, com um pedaço pequeno de carne e solicitou o socorro.

Os socorristas chegaram a levar a idosa para o Hospital Militar de Campo Grande, onde foram realizados mais procedimentos médicos, no entanto, ela não resistiu.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico. 

