Idosa morre atropelada enquanto caminhava pela MS-475

Lindinalva Pereira Ribeiro, de 63 anos, morreu atropelada por um carro no fim da tarde desse sábado (16), na MS-475 em Novo Horizonte do Sul, município a 337 km de Campo Grande.

Segundo informações do portal Ivinotícias, a visibilidade estava comprometida por causa da aproximação de um caminhão, fazendo com que o condutor do Volkswagen Gol não percebesse a vítima caminhando pela rodovia.

Ela foi atropelada e não resistiu até a chegada de socorro. A idosa morreu no local. O motorista do Gol fez teste do bafômetro, que não constatou embriaguez.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também