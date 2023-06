Idosa morre dias depois de brigar com a filha e ser socorrida com machucado no olho

Maria Laurencia Da Silva, de 68 anos, morreu dias depois de ser socorrida com uma lesão na cabeça, possivelmente causada pela sua filha. A confusão aconteceu no dia 15 de junho, na casa onde as duas moravam juntas, em Terenos.

Conforme o boletim de ocorrência registrado pelo filho da vítima, sua mãe morava com a irmã, que é usuária de drogas e álcool, as duas brigavam constantemente porque a jovem vivia pedindo dinheiro a Maria.

Durante a noite do dia 15, a vizinha ouviu gritos de socorro vindos de dentro da residência. Ao atendê-los, encontrou a vítima caída com uma lesão no olho esquerdo. Maria foi socorrida até o posto de saúde do município.

Já na madrugada do dia 17, ela estava acompanhada do neto e passou a queixar-se de dores, sendo novamente levada a unidade de saúde, onde foi medicada. Desde então, Maria ficou desorientada.

Ao procurar atendimento médico mais uma vez, já no domingo (19), Maria foi transferida para Santa Casa de Campo Grande. No entanto, a vítima faleceu momentos depois de dar entrada no hospital.

Apesar da grande procura a unidades hospitalares, não consta no boletim de ocorrência a possível causa da morte da idosa.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como morte a esclarecer.

