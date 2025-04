Idosa morre dias depois de ser atingida por portão em Dourados

Maria Aparecida das Neves, de 82 anos, morreu 12 dias depois de ser atingida pelo portão da casa do neto no dia 8 de abril, no Bairro Jardim Canaa, em Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava saindo da casa do neto, quando o portão acabou caindo e atingindo. Uma testemunha contou que o portão estava quebrado, sem fixação junto ao muro, e desceu sobre a idosa.

Maria teve uma fratura na bacia e na cabeça. Por conta disso, passou a ter disfunções em alguns órgãos.

O caso registrado como morte decorrendo de fato atípico na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

