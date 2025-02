Idosa morre momentos depois de gritar pedindo socorro ao neto em Campo Grande

Elvanir Lopes, de 69 anos, faleceu após cair gritando pelo neto para pedir socorro. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (7), no Bairro Panorama, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, a testemunha contou que morava com a avó. Ontem, ele estava no quarto quando ouviu Elvanir chamar seu nome, ao chegar no cômodo, encontrou a idosa caída.

Ele então acionou o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas quando o socorro chegou ao local a idosa já estava sem sinais vitais. Devido a queda, a mulher teve um corte no supercílio.

Ainda segundo o neto da vítima, Elvanir tinha problema cardíaco, pressão alta, diabetes e enfisema pulmonar. Diante da situação, o caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

