Idosa morre quase três meses após cair de escada em residência em Camapuã

Mulher, de 74 anos, que não teve a identificação revelada, morreu durante a madrugada desta sexta-feira, dia 14, após não resistir a complicações médicas de uma queda de escada que sofreu na própria residência, em Camapuã.

Ela permaneceu internada na Santa Casa de Campo Grande desde o dia do acidente doméstico, no dia 24 de agosto deste ano, quando caiu do último degrau.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o filho explicou que a mãe sofreu uma fratura no fêmur direito e foi socorrida no mesmo dia, já sendo encaminhada para a unidade hospitalar da capital sul-mato-grossense.

Porém, durante o período de internação, ela apresentou complicações, como embolia pulmonar e trombose, além de infecções urinárias e no pulmão.

Ainda conforme o filho, a mãe sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a madrugada desta sexta e não resistiu.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

