Polícia

Idosa morre quase três meses após cair de escada em residência em Camapuã

Ela sofreu várias complicações ao longo da internação na Santa Casa de Campo Grande

14 novembro 2025 - 14h11Luiz Vinicius
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa  

Mulher, de 74 anos, que não teve a identificação revelada, morreu durante a madrugada desta sexta-feira, dia 14, após não resistir a complicações médicas de uma queda de escada que sofreu na própria residência, em Camapuã.

Ela permaneceu internada na Santa Casa de Campo Grande desde o dia do acidente doméstico, no dia 24 de agosto deste ano, quando caiu do último degrau.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o filho explicou que a mãe sofreu uma fratura no fêmur direito e foi socorrida no mesmo dia, já sendo encaminhada para a unidade hospitalar da capital sul-mato-grossense.

Porém, durante o período de internação, ela apresentou complicações, como embolia pulmonar e trombose, além de infecções urinárias e no pulmão.

Ainda conforme o filho, a mãe sofreu uma parada cardiorrespiratória durante a madrugada desta sexta e não resistiu.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

