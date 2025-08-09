Idosa morre queimada enquanto dormia em Inocência

Uma idosa, de 73 anos, morreu carbonizada após a casa que ela morava pegar fogo durante a madrugada de sábado (9), na cidade de Inocência. O corpo foi reconhecido pelo filho, que acredita que velas acesas tenham causando o incêndio.

Conforme as informações divulgadas pelo site da Rádio Caçula, as equipes de socorro foram acionadas por duas pessoas, que estavam no imóvel e conseguiram fugir correndo. Entre elas está um deficiente visual.

Enquanto as equipes do Corpo de Bombeiros não chegavam, os vizinhos se mobilizaram para tentar apagar as chamas. Porém, apesar dos esforços, a residência foi completamente destruída.

A Perícia Técnica e a Polícia Civil foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Para as autoridades, o filho da idosa contou que sua mãe tomava remédios para dormir e tinha o habito de acender velas a noite, o que pode ter causado o fogo.

O corpo da mulher foi removido e encaminhado para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Paranaíba.

