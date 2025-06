Idosa morreu ao ser atropelada por caminhão na fronteira

Tomasa Bedoya, de 74 anos, morreu ao ser atropelada por um caminhão durante a noite de sábado (31), na rodovia PY05, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã.

Conforme as informações policiais, a vítima teria avançado de descer de um ônibus e ao atravessar a pista, foi atingida por um caminhão, que era conduzido por um homem de 32 anos.

Por conta do forte impacto, a idosa morreu ainda no local do acidente. Diante da situação, o motorista foi detido pela Polícia Nacional para prestar esclarecimentos.

O caso será investigado pelas autoridades locais.

