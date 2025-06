Idosa morreu após cair e bater a cabeça em Campo Grande

A idosa Justiniana Roleta de Jesus, de 89 anos, morreu dias depois de cair e bater a cabeça em Campo Grande. Ela faleceu durante a tarde de sábado (31), no Hospital da Santa Casa.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a idosa estava em casa durante a tarde do dia 16 de maio, quando acabou caindo e batendo a cabeça.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo a idosa e a encaminhando para o hospital. Por conta da pancada na cabeça, ela ficou com confusão mental e sintomas de vertigem. Além disso, ela desenvolveu pneumonia por conta da Influenza, que posteriormente evoluiu para pneumonia bacteriana.

Justiniana acabou falecendo durante a tarde de sábado (31). O caso foi registrado como morte decorrer de fato atípico na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

