Idosa passa mal ao volante e derruba muro de estacionamento de academia em MS

Uma idosa, que não teve o nome divulgado, precisou ser socorrida após sofrer um mal-estar repentino, perder o controle de direção e colidir contra o muro de um estacionamento anexo a uma academia na Rua Senador Auro de Moura Andrade, em Nova Andradina.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Nova News, o impacto derrubou parte da estrutura, mas, felizmente, não houve registro de feridos além da própria motorista, que ficou em estado de choque.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, prestando os primeiros socorros à mulher e a encaminhando até uma unidade de saúde, onde passou por avaliação médica e segue em observação.

Testemunhas relataram que o episódio foi rápido e que, apesar do susto foram registrados apenas danos materiais.

