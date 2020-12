Idosa passa por noite de horror nas mãos do marido e quase morre em MS

Uma idosa de 62, foi agredida e quase foi morta pelo marido de 51 anos, na noite de sábado (12), dentro de casa, no bairro Maria de Lourdes, em Nova Alvorada do Sul.



Conforme a polícia, a vítima estava com um casal de amigos em casa, e quando eles foram embora, por volta das 20h, o marido, com ciúmes começou a discutir com a esposa e logo depois desferiu um soco contra ela.



As agressões não pararam por ai, quando a vítima caiu no chão por causa do soco, o autor pisou no pescoço da mulher, ameaçando matá-la, até que o homem caiu no chão e a esposa conseguiu se levantar e pedir para que o agressor parasse.



Os episódios de tortura continuaram, e o autor se armou com uma tesoura que estava próxima e feriu a cabeça e o rosto da vítima que para se defender do terceiro ataque, colocou a mão na frente do rosto e acabou tendo o pulso cortado profundamente.



Com o sangue no chão, o agressor caiu e a vítima conseguiu correr e pegar um facão para se defender. Depois disso, ela correu e se escondeu em uma residência próxima.



A Polícia Militar foi acionada no local, e quando chegou foi observado que tinha sangue em todos os cômodos e enquanto o autor estava assistido pelo Corpo de Bombeiros, a vítima foi incontrada escondida na outra residência próxima.



O caso foi registrado como feminicídio na forma tentada na Delegacia de Polícia de Nova Alvorada do Sul.

