Idosa perde os dentes ao ser atropelada por carro dando ré em Corumbá

Um atropelamento terminou com uma idosa, de 76 anos, ferida durante a manhã de domingo (22), na Rua Frei Mariano Conjunto Corumbella, localizada na parte alta da cidade de Corumbá.

Conforme o divulgado pelo 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros do município, as equipes foram acionadas por volta das 11h40 para ir até o endereço indicado. Ao chegar, encontraram a vítima caída no chão, com escoriações em diversas partes do corpo.

Ela tinha ferimentos nas pernas, corte com hemorragia intensa na região da boca, perdeu alguns dentes, torceu o joelho e tinha ainda suspeita de fratura na clavícula. A idoso reclamava bastante de dores na região lombar quando foi socorrida.

Após receber o atendimento inicial e ser imobilizada, ela foi levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), onde recebeu cuidados médicos.

Para a equipe, a vítima disse ter sido atingida por um carro que estava dando ré para sair de uma garagem. Ao fazer a manobra, o motorista não tinha notado sua presença e acabou atropelando a mulher.

