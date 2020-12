Idosa perde R$ 17 mil ao ser enganada no golpe do cartão clonado

Sarah Chaves com informações do Dourados Agora

Uma idosa de 67 anos, caiu golpe do cartão de crédito clonado, passou todos os dados para os criminosos e perdeu R$ 17 mil, em Dourados.

De acordo com o Dourados Agora, a vítima recebeu uma ligação em seu telefone fixo no qual o autor informou que o cartão de crédito estava sendo utilizado na loja Americadas de São Paulo.

O estelionatário informou que a idosa deveria entrar em contato com a operadora do cartão para realizar o cancelamento da compra. Solicitou ainda para a vítima ligar usando os números do verso do cartão de crédito e para ligar imediatamente.

Enganada, a mulher ligou para o número solicitado, contudo, conforme ocorrência, o homem continuou na ligação, sem ela perceber. Durante a ligação foi informado dados pessoais e dos cartões solicitados pelo autor.

O estelionatário havia comunicado a mulher que os cartões seriam cancelados e que um funcionário iria até a residência para recolher os cartões.

Segundo informações, por volta das 15h de ontem, um homem de aproximadamente 25 anos, foi até a residência da vitima e retirou os cartões.

Após a idosa passar os dados e entregar os cartões, foram feitas transferências e compras nos cartões da vítima, de aproximadamente R$ 17 mil. O caso foi registrado na delegacia de Dourados como estelionato.

