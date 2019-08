Idosa que estava desaparecida é encontrada

Joilson Francelino, com informações do site Coxim Agora

Francisca Lopes, 76 anos, foi encontrada na manhã desta quinta-feira (22), em uma área de pastagem de uma propriedade rural, na região da Estrada Transpantaneira, entre os limites territoriais de Coxim e Sonora.

A idosa estava desaparecida desde a tarde de quarta-feira (21), quando saiu para passear com os cachorros em uma propriedade rural na Transpantaneira. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela atravessou uma mata e conseguiu chegar até uma região de pastagem de uma fazenda, onde foi encontrada.

De acordo com as primeiras informações, a idosa recebeu os primeiros atendimentos no local e passa bem.

