Idosa reclama do calor e morre horas depois no Coophavila II

Cláudia Regina França Fortuna de 75 anos morreu horas depois de reclamar do calor. O caso aconteceu na tarde de sábado (4), no Bairro Coophavila II, em Campo Grande.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a vítima estava acamada há aproximadamente 1 ano e meio, aguardando cirurgia de prótese nos joelhos. Ela tinha várias comorbidades, como obesidade, era pré-diabética e hipertensa.

Ontem, o marido de Claúdia contou que ela estava agitada, aparentando estar agoniada e reclamou de calor. Para ajudar, ele arrumou o ar condicionado e viu a esposa pegando no sono.

Já por volta das 13h, ele voltou ao quarto e a encontrou sem vida, já gelada. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas ao chegar no endereço pode apenas constatar o óbito.

Diante da situação, o caso foi registrado como morte por causa indeterminada, sem indicio de crime, na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

