Idosa se surpreende com invasor dentro de casa e morre de susto em Terenos

A dona Senir Chaves de Paula, de 84 anos foi encontrada morta por uma conhecida no fim da manhã de ontem (19), na casa onde vivia no Jardim Alto Belém, em Terenos.



Conforme relato do filho, a irmã pediu que uma vizinha da idosa fosse visitá-la pois ela não atendia o celular. Ao chegar na casa a vizinha e os familiares informaram à polícia que havia sumido um botijão de gás, um aparelho celular, uma caixa de som, uma porção de carne da geladeira e uma chave da porta da casa.



A suspeita dos familiares é de que alguém tenha entrado, durante a noite, por uma janela, que estava aberta. Com o susto, Senir pode ter sofrido uma parada cardiorrespiratória, causando a morte. A Polícia Técnica foi acionada para fazer os levantamentos no local. O corpo foi trazido ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) da Capital para exame necroscópico. O caso segue sob investigação policial.



De acordo com o filho, apesar da idade, Senir aparentava boa saúde. A Polícia Civil vai instaurar inquérito para apurar as causas da morte.



A suspeita é de que ela tenha morrido "de susto" após ter a casa invadida.

Deixe seu Comentário

Leia Também