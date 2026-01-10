Menu
Idosas são trancadas em quarto durante assalto no Jardim Talismã

O criminoso invadiu a casa e fugiu levando televisão, um tablet e celular

10 janeiro 2026 - 13h35Sarah Chaves
Foto: PMMSFoto: PMMS  

Duas idosas, de 59 e 79 anos, viveram momentos de tensão após terem a casa invadida e serem trancadas em um quarto durante um assalto, no Conjunto Habitacional Jardim Talismã, em Campo Grande. O crime aconteceu em uma residência localizada na Rua Serra das Araras.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após um vizinho ver um homem pulando o muro da casa e ouvir pedidos de socorro. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o portão e a porta da residência arrombados e escutaram gritos vindos de dentro do imóvel. As duas idosas estavam trancadas em um dos quartos, com a chave deixada do lado de fora, e foram libertadas pela equipe.

Ainda conforme o registro, uma das vítimas contou que ouviu barulho no portão e, ao olhar pela janela, viu o suspeito forçando a entrada. O homem disse estar armado e obrigou as duas a entrarem no quarto, onde ficaram presas enquanto ele fazia ameaças e perguntava sobre joias, perfumes e dinheiro. Como não encontrou o que procurava, o suspeito levou uma televisão de aproximadamente 50 polegadas, um tablet e um celular, todos da marca Samsung, e fugiu em seguida.

As vítimas informaram que não sofreram ferimentos. Elas relataram que o autor usava boné, o que dificultou a identificação do rosto. Rondas foram feitas na região, mas o suspeito não foi localizado.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde foi solicitado exame pericial no local. As idosas informaram que a casa não possui câmeras de segurança.

