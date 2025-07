Idoso morre a caminho do posto de saúde após passar mal e ser socorrido pela mulher em MS

Mário de Arruda, de 71 anos, morreu durante a madrugada desta quarta-feira (23) após passar mal em casa no Assentamento Eldorado, em Sidrolândia.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima começou a passar mal por volta da 00h30. Diante da situação, a esposa o ajudou prestando os primeiros socorros e o encaminhou até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade.

Ao chegar no local, Mário passou por um processo de reanimação, mas momentos depois o óbito foi constatado. Para as autoridades, a esposa do homem contou que ele era hipertenso.

Diante da situação, o caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico na Delegacia de Polícia Civil e será investigado.

