Idoso ameaça matar vizinhos durante briga por intolerância religiosa em Dourados

Idoso, de 62 anos, foi levado para a delegacia após ameaçar matar os vizinhos durante uma briga ocorrida na noite de domingo (18), no Jardim Universitário, em Dourados. A confusão teria sido causada por intolerância religiosa e por causa de folhas, que caíram na frente da casa do autor.

Conforme o boletim de ocorrência, as vítimas de 53 e 57 anos, acionaram a Polícia Militar duas vezes, sendo que na segunda, o autor havia retornado ao local portando um facão, além de estar jogando pedras no telhado do imóvel e chutando o portão.

Para as autoridades, as vítimas disseram que a briga foi motivada por intolerância religiosa e desavenças relacionadas a folhas de árvores que caem em frente à casa do idoso. Após muita insistência, os policiais conseguiram fazer o homem sair de sua residência para apresentar sua versão dos fatos.

Imagens de câmeras de segurança serão apresentadas as autoridades. Fora isso, uma das pedras foi apreendida como prova e entregue na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da cidade.

Já delegacia, as vítimas disseram estar cansados dos constantes problemas causados pelo autor, pois já teriam feito denúncias antes, uma vez que o idoso tem costume de perturbar a vizinhança.

O caso de ontem foi registrado como ameaça e perturbação do trabalho ou do sossego alheio.

