Idoso apanha e leva 'gravata' de ladrão por ter apenas R$ 5 na carteira em MS

Um idoso, de 63 anos, foi agredido e ameaçado por ladrões durante um assalto na madrugada desta quinta-feira (21), na região central de Dourados. As agressões se intensificaram quando os assaltantes descobriram que ele tinha apenas R$ 5 na carteira.

Conforme o registro policial, a vítima estava indo para o trabalho, por volta das 4h30 quando foi abordada por três homens. Dois vestiam short e camiseta e o outro estava usando calça jeans e uma blusa.

Armados com uma ‘faquinha’ de serra, eles chegaram já agarrando a vítima pelo pescoço. Enquanto era ameaçado, o outro ladrão tomou a carteira do idoso. Quando olharam e acharam apenas R$ 5, eles passaram a agredir o homem, que teve uma lesão no braço.

Depois das agressões, eles fugiram do local levando os pertences do trabalhador. Depois disso, ele foi até a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município, onde o caso foi registrado como roubo majorado pelo curso de pessoas e lesão corporal dolosa.

