Idoso atropelado por moto na Brilhante morre após 20 dias

Um idoso de 78 anos morreu quase 20 dias após ser atropelamento na manhã do dia 4 de dezembro de 2025, no cruzamento da Rua Brilhante com a Rua Salim Maluf, no bairro Vila Bandeirante, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi identificada como Valentim Vidal Amarilha, atravessava a via na faixa de pedestres quando foi atingida por uma motocicleta Yamaha Fazer 150, conduzida por um jovem de 26 anos, que trafegava pela Rua Brilhante no sentido norte–sul.

Com o impacto, tanto o pedestre quanto o motociclista caíram ao solo e sofreram ferimentos. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram socorro às vítimas. O idoso recebeu atendimento da Unidade de Resgate e Suporte Avançado (URSA), sendo reanimado e entubado ainda no local, devido ao seu estado de saúde extremamente grave. Ele foi encaminhado à Santa Casa de Campo Grande.

O motociclista, inicialmente inconsciente, recobrou a consciência, mas apresentava desorientação, sendo também levado ao mesmo hospital para atendimento médico.

No local do acidente estiveram presentes autoridades policiais e equipes técnicas, incluindo delegado, investigadores, perito criminal e policiais militares. A motocicleta envolvida foi recolhida por guincho e encaminhada ao pátio conveniado da Polícia Militar de Trânsito.

Na manhã de hoje (23), o filho da vítima compareceu à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol para comunicar oficialmente o falecimento do idoso. Conforme prontuário médico da Santa Casa, Valentim não resistiu às graves lesões decorrentes do atropelamento e teve o óbito constatado no dia 22 de dezembro de 2025, às 21h05.

Segundo o laudo médico, a vítima sofreu politraumatismo grave, com comprometimentos neurológicos severos e quadro irreversível. O caso acabou sendo registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na 6ª Delegacia de Polícia Civil.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também