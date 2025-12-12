Idoso briga com ladrão armado, é ferido no rosto e tem dinheiro e celular roubado na Capital

Idoso, de 73 anos, foi agredido por um ladrão armado, conhecido como 'Tiziu', durante um assalto, na Vila Romana, no final da manhã desta sexta-feira, dia 12, em Campo Grande.
O homem, além do ferimento no rosto, teve cerca de R$ 30 levados e a esposa da vítima teve o celular roubado durante o ato, em um comércio no bairro, na rua Marco Antonio.
Segundo consta no boletim de ocorrência, o idoso chegou a lutar com o autor, mas acabou lesionado. Ele disse que não conhecia o suspeito, mas que no bairro, ele era reconhecido pelo apelido de 'Tiziu'.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento médico. A Polícia Militar realizou diligências, no entanto, não encontrou o ladrão.
O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e roubo.
