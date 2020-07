Idoso cai da garupa e morre após adolescente perder controle de moto

Priscilla Porangaba, com informações do Ponta Porã News

Eurozino Freitas Santos, de 67 anos, morreu na no fim da noite desse sábado (4) após cair da garupa de uma motocicleta durante um acidente de trânsito, em Dourados.

De acordo com o Ponta Porã News, a vítima estava na garupa de uma motocicleta que o condutor, identificado apenas como Leonardo, de 17 anos, perdeu o controle no cruzamento da Rua Coronel Ponciano com a Wilson Gabbiati, no Parque das Primaveras, e os dois caíram do veículo.

O garupa foi arremessado para a calçada e morreu no local. O condutor foi socorrido para unidade de saúde localizada perto de onde ocorreu o acidente.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente.

