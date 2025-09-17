Menu
Polícia

Idoso cai da moto após chinelo enroscar na roda e morre em hospital de Dourados

Ele era garupa da motocicleta quando o acidente acabou acontecendo

17 setembro 2025 - 14h51Brenda Assis     atualizado em 17/09/2025 às 14h51
IlustrativaIlustrativa   (Divulgação/PCMS)

Antônio Marques Garcia, de 62 anos, morreu quase duas semanas após sofrer um grave acidente de moto em Nova Andradina. Ele estava internado no Hospital da Vida, em Dourados, falecendo na noite de terça-feira (16).

Conforme o boletim de ocorrência, ele seguia como garupa em uma Honda Twister pela estrada do Merengue do município de Nova Andradina. Em determinado momento, a se aproximar de uma curva, o chinelo de Antônio enroscou na roda traseira da motocicleta.

Enquanto o veículo ainda estava em movimento, ele tentou tirar o chinelo da roda e acabou caindo, batendo a cabeça ao solo. Por conta da queda, o idoso sofreu um traumatismo craniano.

Ele foi socorrido e levado para um hospital local, porém, precisou ser transferido para o Hospital da Vida, onde ficou internado até falecer na terça-feira.

O caso acabou sendo registrado como sinistro de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima.

