Idoso cai de bicicleta após tomar uma 'cangibrina' e morre em Corumbá

Um idoso, de 74 anos, morreu ao cair de bicicleta elétrica durante a noite de quarta-feira (24), na Rua Sete de Setembro, localizada na parte alta de Corumbá.

Conforme as informações divulgadas pelo site Diário Corumbaense, a vítima seguia pela rodovia quando acabou perdendo o equilíbrio e caiu. Durante a queda, ele bateu com a cabeça no chão.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas ao chegar no endereço indicado, ele já estava sem sinais vitais. Ainda segundo o site, testemunhas detalharam que o idoso estava embriagado no momento do acidente.

Uma amiga da vítima ficou responsável pelos seus bens, como documentos pessoais e a bicicleta. A Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Os fatos foram então registrados como acidente trânsito com vítima fatal provocada pela própria vítima.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também