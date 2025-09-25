Menu
Polícia

Idoso cai de bicicleta após tomar uma 'cangibrina' e morre em Corumbá

Ele bateu a cabeça ao cair, ficando gravemente ferido

25 setembro 2025 - 16h52Brenda Assis
Delegacia de Polícia Civil de CorumbáDelegacia de Polícia Civil de Corumbá   (Divulgação/Polícia Civil)

Um idoso, de 74 anos, morreu ao cair de bicicleta elétrica durante a noite de quarta-feira (24), na Rua Sete de Setembro, localizada na parte alta de Corumbá.

Conforme as informações divulgadas pelo site Diário Corumbaense, a vítima seguia pela rodovia quando acabou perdendo o equilíbrio e caiu. Durante a queda, ele bateu com a cabeça no chão.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas ao chegar no endereço indicado, ele já estava sem sinais vitais. Ainda segundo o site, testemunhas detalharam que o idoso estava embriagado no momento do acidente.

Uma amiga da vítima ficou responsável pelos seus bens, como documentos pessoais e a bicicleta. A Polícia Militar, Polícia Civil e a Perícia Técnica foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso.

Os fatos foram então registrados como acidente trânsito com vítima fatal provocada pela própria vítima.

