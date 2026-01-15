Idoso cai de telhado e morre 13 dias após ficar internado em hospital na Capital

Idoso, de 75 anos, morreu na última segunda-feira, dia 12, após ficar dias internado na Santa Casa em decorrência de uma queda de telhado sofrida no dia 28 de dezembro, no bairro Piratininga, em Campo Grande.

O filho, no entanto, só procurou a delegacia de plantão para registrar o boletim de ocorrência sobre o fato nesta quinta-feira, dia 15.

Segundo consta no registro, o idoso estava consertando o telhado da residência naquela data, quando acabou caindo e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado para a Santa Casa.

O diagnóstico da equipe médica apontou politraumatismo e a vítima ficou internada na área vermelha, onde passou por procedimento cirúrgico e depois foi transferido para o CTI (Centro de Tratamento Intensivo).

Porém, no dia 6 de janeiro, o idoso foi transferido para a área de cuidados paliativos, e no dia 12, por volta das 3h, ele não resistiu e faleceu na unidade hospitalar.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também