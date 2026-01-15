Menu
Menu Busca quinta, 15 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Polícia

Idoso cai de telhado e morre 13 dias após ficar internado em hospital na Capital

Queda resultou em um politraumatismo na vítima

15 janeiro 2026 - 12h11Luiz Vinicius

Idoso, de 75 anos, morreu na última segunda-feira, dia 12, após ficar dias internado na Santa Casa em decorrência de uma queda de telhado sofrida no dia 28 de dezembro, no bairro Piratininga, em Campo Grande.

O filho, no entanto, só procurou a delegacia de plantão para registrar o boletim de ocorrência sobre o fato nesta quinta-feira, dia 15.

Segundo consta no registro, o idoso estava consertando o telhado da residência naquela data, quando acabou caindo e foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado para a Santa Casa.

O diagnóstico da equipe médica apontou politraumatismo e a vítima ficou internada na área vermelha, onde passou por procedimento cirúrgico e depois foi transferido para o CTI (Centro de Tratamento Intensivo).

Porém, no dia 6 de janeiro, o idoso foi transferido para a área de cuidados paliativos, e no dia 12, por volta das 3h, ele não resistiu e faleceu na unidade hospitalar.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Viatura PCMS -
Polícia
Investigação sobre assassinato com golpes de pá em Campo Grande é arquivada
Caminhão e as drogas foram apreendidos
Polícia
Polícia encontra drogas misturadas em alimentos e prende caminhoneiro no Jd. Noroeste
Carnes estavam impróprias para consumo
Polícia
Açougueiro é preso e polícia recolhe duas toneladas de carne impróprias no Rita Vieira
Shopping fica em região nobre de Campo Grande
Polícia
Mulher intimida clientes e causa transporto com atos obscenos em shopping da Capital
Motos apreendidas - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia desmantela esconderijo de motos furtadas no bairro Nhanhá e prende casal
Dupla em caminhonete joga 'coquetel molotov' e atira contra casa no Estrela Dalva
Polícia
Dupla em caminhonete joga 'coquetel molotov' e atira contra casa no Estrela Dalva
Valdeci foi atingido no peito
Polícia
Homem é morto com facada no peito na própria residência em Três Lagoas
Revólver usado pelo suspeito
Polícia
Morto em confronto estava com revólver e drogas em apartamento em Campo Grande
Policiais são presos suspeitos de roubo de R$ 15 milhões em joias
Polícia
Policiais são presos suspeitos de roubo de R$ 15 milhões em joias
VÍDEO: Filha desabafa e pede justiça por assassinato do pai em Campo Grande
Polícia
VÍDEO: Filha desabafa e pede justiça por assassinato do pai em Campo Grande

Mais Lidas

Deputado Antônio Braga
Geral
Morre o ex-deputado estadual, Antônio Braga, aos 87 anos
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Foto: Reprodução
Geral
Vídeo: Henri Castelli tem convulsão durante prova do líder no BBB
O crime teve origem em um conflito passional
Polícia
Homem foi morto a facadas após defender esposa de xingamento no Jardim Noroeste