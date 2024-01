Idoso cai, é atingido por botijão de gás e morre dias depois em Dourados

José Wilson da Cruz, de 65 anos, morreu durante a manhã de domingo (31), quase uma semana depois de cair e ser atingido por um botijão de gás que carregava, em Dourados. O acidente aconteceu durante o dia de Natal, em 25 de dezembro.

Conforme as informações do site Dourados News, José carregava um botijão de gás cheio, quando tropeçou e foi atingido na cabeça, na região da nuca.

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital da Vida, onde ficou internado até a manhã de domingo (31), quando faleceu.

O caso teria sido registrado como morte a esclarecer e está sendo investigado.

