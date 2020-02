Idoso cai em lábia e acaba sendo roubado por travesti

Sarah Chaves, com informações do Dourados News

Um idoso de 68 anos foi roubado por um travesti, após dar carona para o autor na noite de segunda-feira (10), no Jardim Itália em Dourados.

De acordo com a polícia, a vítima estaria usando um caixa eletrônico, em uma avenida próximo ao local do crime, quando encontrou e começou a conversar com o suspeito.

Algum tempo depois da conversa, o travesti pediu a carona ao idoso que aceitou ajudar. Porém ao chegar na avenida Independência, a suspeita pegou a carteira da vítima e fugiu levando documentos pessoais, cartões e R$ 850.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados e está sendo investigado.

