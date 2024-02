Idoso com dengue foge de hospital e morre horas depois em calçada de Rio Verde

Antônio Chimenez Benitez, de 60 anos, foi encontrado morto na calçada de uma borracharia, localizada às margens da BR-163, durante a manhã sexta-feira (23), em Rio Verde do Mato Grosso, cidade localizada no extremo norte de Mato Grosso do Sul. Ele teria fugido do hospital após o diagnóstico de dengue.

Conforme as informações iniciais, apuradas e divulgadas pelo site Rio Verde News, o homem estava internado no Hospital Geral Paulinho Alves da Cunha, mas acabou fugindo da unidade. Ele estava internado no local após receber o diagnóstico de dengue.

Horas depois, ele acabou morrendo na calçada. Ainda de acordo com o site local, acredita-se que o idoso tenha falecido por conta de complicações da doença.

Populares chegaram a acionar o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que foi responsável por constatar o óbito de Antônio. A Polícia Civil foi acionada, junto com a Perícia, para fazer os levantamentos ainda no local.

