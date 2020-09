Idoso contratado para levar carga de cocaína avaliada em R$ 4,3 milhões acaba preso

Um casal que realizava o transporte de 105 quilos de cocaína escondidos em um fundo falso, no carro, foi preso em flagrante no final da tarde deste sábado (26). A prisão aconteceu na BR-060 em Camapuã, que fica a 135 km de Campo Grande.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), equipe abordou a Land Rover Defender, com placas de Mato Grosso do Sul. A mulher de 30 anos conduzia o veículo, com o homem de 67 anos como passageiro.

Ao serem questionados sobre a viagem, o casal disse que seguia para Anápolis (GO), levantando suspeita dos agentes, que fizeram uma vistoria no carro. Os policiais encontraram os tabletes de cocaína em um fundo falso, no porta-malas.

Ao todo, a droga pesou 105 quilos, o que segundo os policiais pode ser avaliado em pelo menos R$ 4,3 milhões. Então o idoso contou que foi contratado para buscar o veículo em Campo Grande, levar até Ponta Porã onde o carro foi preparado e depois seguir viagem.

Pelo serviço, ele receberia R$ 10 mil. O casal foi preso por tráfico de drogas, associação criminosa e tráfico interestadual.

