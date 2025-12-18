Idoso dá tapa no rosto de médico durante briga em clínica de Campo Grande

Briga em uma clínica médica localizada no bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande, foi parar na delegacia durante a tarde desta quarta-feira (11).

De acordo com o boletim de ocorrência, um homem de 70 anos compareceu à clínica alegando ter consulta médica agendada. Ao ser informado por uma funcionária de que não constava nenhum atendimento marcado em seu nome, além de o médico citado atender apenas no período da manhã e não estar presente naquele momento, o paciente teria se exaltado.

Ele discordou da explicação recebida e passou a demonstrar comportamento agressivo, aproximando-se da funcionária e colocando o dedo em seu rosto. Diante da situação, a trabalhadora deixou a sala de atendimento para buscar ajuda, sendo o fato presenciado por uma testemunha.

Um dos médicos responsáveis pela clínica interveio com o objetivo de acalmar os ânimos, porém, durante a tentativa de diálogo, acabou sendo atingido por um tapa no rosto. Em reação, o profissional relatou ter encostado a mão no peito do homem para cessar a agressão e ao bater a mão sobre uma mesa, acabou atingindo os óculos do paciente, causando danos materiais.

Por conta disso, a Polícia Militar foi acionada para evitar que o conflito se tornasse mais grave. Quando a equipe policial chegou, os envolvidos já estavam mais calmos.

Todos os presentes foram ouvidos e manifestaram interesse em representar criminalmente pelos fatos. O paciente afirmou que se sentiu desrespeitado no atendimento, alegando que perdeu o controle em razão disso e que também teria sido vítima de agressão. Ele detalhou ainda que câmeras de segurança do estabelecimento poderiam esclarecer o ocorrido.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, onde a ocorrência foi registrada como vias de fato e dano.

