Acusado de feminicídio de Aline em Jardim, idoso de 65 anos é preso pela PM

Nélio Moraes, de 65 anos, acusado de matar Aline Silva, de 26 anos, com várias facadas na noite desta terça-feira, dia 4, em Jardim, foi preso em flagrante pela manhã desta quarta-feira, dia 5, em uma área rural da cidade.
A equipe da Força Tática da Polícia Militar permaneceu em diligências ininterruptas e encontrou o acusado em uma fazenda, onde trabalhava. Ele não resistiu a prisão e chegou a questionar sobre o estado de saúde de Aline, mas foi informado do falecimento.
Conforme detalhes da ocorrência, Nélio no momento do crime, utilizava uma tornozeleira eletrônica, mas rompeu e a abandonou em uma área de mata durante a fuga. Ele tem passagens por tráficos de drogas.
Após a prisão do idoso, ele foi encaminhado para a delegacia de Jardim e permanecerá preso à disposição da Justiça.
Segundo o site Jardim MS News, o feminicídio aconteceu após Aline se recusar a manter um relacionamento amoroso com Nélio.
A vítima estava na residência, quando foi arrastada para fora pelo homem, que passou a esfaqueá-la na presença da mãe e da filha, uma criança.
O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, porém, quando os militares chegaram no local, Aline já estava sem os sinais vitais.