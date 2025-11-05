Menu
Polícia

Acusado de feminicídio de Aline em Jardim, idoso de 65 anos é preso pela PM

Ele foi encontrado em uma área rural do município e havia rompido a tornozeleira eletrônica; crime aconteceu na noite de terça-feira, dia 4

05 novembro 2025 - 17h54
Idoso foi preso em flagranteIdoso foi preso em flagrante   (Jardim MS News)

Nélio Moraes, de 65 anos, acusado de matar Aline Silva, de 26 anos, com várias facadas na noite desta terça-feira, dia 4, em Jardim, foi preso em flagrante pela manhã desta quarta-feira, dia 5, em uma área rural da cidade.

A equipe da Força Tática da Polícia Militar permaneceu em diligências ininterruptas e encontrou o acusado em uma fazenda, onde trabalhava. Ele não resistiu a prisão e chegou a questionar sobre o estado de saúde de Aline, mas foi informado do falecimento.

Conforme detalhes da ocorrência, Nélio no momento do crime, utilizava uma tornozeleira eletrônica, mas rompeu e a abandonou em uma área de mata durante a fuga. Ele tem passagens por tráficos de drogas.

Após a prisão do idoso, ele foi encaminhado para a delegacia de Jardim e permanecerá preso à disposição da Justiça.

Segundo o site Jardim MS News, o feminicídio aconteceu após Aline se recusar a manter um relacionamento amoroso com Nélio.

A vítima estava na residência, quando foi arrastada para fora pelo homem, que passou a esfaqueá-la na presença da mãe e da filha, uma criança.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, porém, quando os militares chegaram no local, Aline já estava sem os sinais vitais.

