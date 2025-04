Idoso de 70 anos é preso por vender símbolos nazistas na internet para várias partes do Brasil

Um idoso, de 70 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso durante a Operação Lembrança Ingrata, por vender objetos contendo símbolos nazistas na internet. A ação deflagrada pela Polícia Federal no Rio de Janeiro, teve a finalidade de apurar a prática do crime de apologia ao nazismo.

Conforme as informações policiais, os agentes federais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (Deleciber) cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, no bairro de Botafogo, zona sul do Rio. O mandado judicial foi expedido pela 8ª Vara Criminal Federal do Rio de Janeiro.

A investigação teve início após uma organização não governamental (ONG) abrir notícia-crime sobre a existência de uma página na internet, pela qual o investigado vinha comercializando emblemas, ornamentos, distintivos, bandeiras, revistas, uniformes e outros objetos contendo a cruz suástica ou gamada, para divulgação do nazismo.

Em nota, a PF informou que, após análise de dados digitais e outras diligências que resultaram na identificação do alvo da operação, confirmou que o homem seguia comercializando os produtos com apologia ao nazismo.

A Polícia Federal informou ainda que durante o cumprimento do mandado, os policiais federais "apreenderam na residência do investigado bandeira, revistas, breves e moedas com a cruz suástica, o que resultou na sua prisão em flagrante".

Ele responderá pelo crime de apologia ao nazismo, com pena, caso condenado, de cinco anos de reclusão, além de multa.

