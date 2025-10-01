Idoso de 80 anos morre ao ser brutalmente espancado em Campo Grande

Aristides Salamoni, de 80 anos, morreu dois dias depois de ser brutalmente espancado pelo namorado da inquilina da casa que aluga. O caso aconteceu em Campo Grande, no dia 28 de setembro.

Conforme o boletim de ocorrência, a esposa da vítima detalhou que o suspeito aparenta ter entre 27/28 anos, é branco, de estatura e porte médio. No domingo (28), durante uma discussão, ele atingiu Atistides com socos e chutes antes de fugir do local.

O idoso foi socorrido, sendo encaminhado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital da Unimed, onde passou por exames. As equipes constataram que ele tinha diversos ferimentos pelo corpo.

Antes de fugir, o homem ainda fez ameaças dizendo que voltaria armado com um revólver calibre 38. Com medo, a esposa de Atistides manifestou o desejo de representar conta o suspeito.

Dias depois, a filha da vítima retornou à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, para comunicar que seu pai havia falecido às 22h55 de terça-feira (30).

Os fatos foram então registrados como ameaça, homicídio doloso e lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também