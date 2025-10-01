Menu
Polícia

Idoso de 80 anos morre ao ser brutalmente espancado em Campo Grande

O suspeito seria namorado da sua inquilina e fugiu fazendo ameaças de morte

01 outubro 2025 - 17h41Brenda Assis
Aristides Salamoni, de 80 anos, morreu dois dias depois de ser brutalmente espancado pelo namorado da inquilina da casa que aluga. O caso aconteceu em Campo Grande, no dia 28 de setembro.

Conforme o boletim de ocorrência, a esposa da vítima detalhou que o suspeito aparenta ter entre 27/28 anos, é branco, de estatura e porte médio. No domingo (28), durante uma discussão, ele atingiu Atistides com socos e chutes antes de fugir do local.

O idoso foi socorrido, sendo encaminhado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital da Unimed, onde passou por exames. As equipes constataram que ele tinha diversos ferimentos pelo corpo.

Antes de fugir, o homem ainda fez ameaças dizendo que voltaria armado com um revólver calibre 38. Com medo, a esposa de Atistides manifestou o desejo de representar conta o suspeito.

Dias depois, a filha da vítima retornou à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro, para comunicar que seu pai havia falecido às 22h55 de terça-feira (30).

Os fatos foram então registrados como ameaça, homicídio doloso e lesão corporal dolosa.

