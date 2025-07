Idoso de 82 anos é morto a facadas pelo vizinho em Naviraí

Um homem de 82 anos, identificado como Aristides Lavaria, foi assassinado com golpes de faca na tarde de sexta-feira (11), na Rua Mathias de Albuquerque em Naviraí.

A vítima e o autor eram vizinhos de rua e segundo o site TanaMídia Naviraí, ninguém viu o momento do crime. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, porém ao chegaram no local constataram que a vítima já estava sem vida.

A Polícia Militar foi informada de que o autor estaria em sua residência que fica quase em frente à casa da vítima, mas ao chegarem no local o suspeito já havia fugido pulando o muro dos fundos.



A Polícia Militar isolou o local do crime até a chegada da Policia Civil e Pericia Criminal. Diligencias estão sendo realizadas a procura do autor. O caso foi registrado no 1º DP (Delegacia de Polícia Civil) de Naviraí como homicídio simples.

