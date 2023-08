Idoso de 88 anos é preso ao estuprar criança autista em Campo Grande

Uma história triste e pesada. Um idoso, de 88 anos, foi preso em flagrante no início da noite desta quinta-feira (3) ao ser visto estuprando uma criança, de 6 anos, diagnosticada com TEA (Transtorno do Espectro Autista), em Campo Grande.

Não satisfeito com o ato libidinoso, o suspeito ainda abusou sexualmente de um adolescente, de 17 anos, e importunou sexualmente a mãe das vítimas, de 38 anos.

O JD1 Notícias apurou que a situação aconteceu nesta tarde, mas um dos estupros teria ocorrido durante essa madrugada. O suspeito, preso pelo Polícia Militar, ficou em silêncio quando questionado, mas deu risada da situação.

Conforme detalhes do boletim de ocorrência, a mãe das vítimas relatou que estava em outro cômodo da casa, quando escutou seu filho gritar "me solta, me solta". Ao chegar no cômodo onde ele estava, viu o idoso com o órgão genital para fora e segurando o menino pela nuca, de costas, deitado em um colchão.

Após retirar seu filho de perto do acusado, o idoso disse que se não fosse a criança, seria ela - indicando um possível estupro - onde mostrou o pênis para ela. O idoso foi contido por ela e pelo seu marido, quando o outro filho da mulher apareceu e contou que também foi estuprado.

Ele relatou que durante a madrugada, a vítima dormia e o idoso colocou o órgão genital e tentou colocar em sua boca, mas que ele não havia contado antes, com medo de alguma tragédia.

Para a Polícia Militar, o marido da mulher explicou que o acusado é seu avô materno. Ele chegou em sua residência há poucos dias, pois vivia em São Paulo e parentes pediram para que ele cuidasse do suspeito por alguns dias, mas não imaginou o porquê do pedido.

O idoso, a mãe e as vítimas foram encaminhadas para a Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), onde o caso foi registrado como estupro, estupro de vulnerável e importunação sexual.

