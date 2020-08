Idoso deprimido com a pandemia é encontrado morto pendurado em corda

O idoso identificado Como José arnóbio dos Santos foi encontrado morto na tarde de sábado (22), pendurado em uma viga de madeira na residência onde morava no Conjunto Habitacional Estrela D'Alva I.



A polícia foi acionada para prestar atendimento a uma pessoa que havia se enforcado em sua própria casa. No local, em contato com a filha da vítima, foi informado que o idoso desde o começo desta pandemia do Covid-19, estava depressivo e que a esposa não o deixava sozinho em instante algum.



Entretanto conforme relato da filha da vítima, na tarde de ontem sua mãe teve que sair para fazer compras, e ao retornar, por voltas das 14h00, encontrou José pendurado em uma viga de madeira, com uma corda no pescoço.



O idoso sofria somente de diabetes. O local foi preservado pelos familiares e compareceu e a equipe do Corpo de Bombeiros, a equipe de perícia, constataram a morte.

