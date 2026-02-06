Idoso desaparece e preocupa família em Dourados

Acyr Pereira de Carvalho, de 71 anos, está desaparecido desde a manhã de quarta-feira (4), em Dourados. O idoso saiu de casa por volta das 11h e, segundo a família, não retornou nem fez contato desde então.

De acordo com o site Dourados News, o idoso é magro, alto e tem cabelos grisalhos. Ele é conhecido por ter trabalhado na antiga Sucam/Funasa. A família informou que Acyr está desorientado, com a memória afetada, e tem problema cardíaco. Desde o desaparecimento, ele está sem tomar a medicação necessária.

Amigos e parentes seguem mobilizados nas buscas e pedem ajuda da população para obter qualquer informação que possa contribuir com a localização do idoso. Segundo a família, ele não possui vícios.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Acyr Pereira de Carvalho pode acionar a Guarda Municipal, a Polícia Militar ou entrar em contato pelos telefones (99) 9690-5961 e (99) 9850-4261.

