Idoso desaparecido há 4 dias é procurado por bombeiros em MS

Sarah Chaves, com informações do Idest

Evandir de Arruda do Espírito Santos, de 77 anos, está desaparecido desde a manhã do último sábado (10) de sua propriedade rural na região do Rio Negrinho, na zona rural de Rio Verde de Mato Grosso (MS).

Conforme o Idest, a vítima acordou e disse que iria matar um porco, no entanto, sua esposa, pediu para que ele contratasse uma pessoa para fazer o abate, enquanto ela estava na cozinha passando um café, Evandir sentou na varanda da residência e quando a mulher saiu da cozinha, não encontrou mais Evendir.

Familiares do idoso procuraram a Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde para registrar o boletim de ocorrência de desaparecimento. O veículo de Evandir e os documentos ficaram na casa.

A vítima sofre com doenças cardíacas, pressão alta e labirintite, mas não apresentava crises recentes. Quando desapareceu, o idoso estava trajando uma camisa de botão cor verde clara, um chapéu de palha, chinelos havaianas de cor preta e uma calça social de cor clara.

A família acionou o Corpo de Bombeiros, que está realizando buscas na propriedade. Quem o viu ou souber o seu paradeiro pode entrar em contato através dos telefones 193 ou 190.

Deixe seu Comentário

Leia Também