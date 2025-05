Idoso é agredido a pedradas durante roubo em Rio Brilhante

Um idoso, de 79 anos, foi agredido a pedradas por ladrões durante um assalto ocorrido madrugada deste sábado (31), no distrito Prudêncio Thomaz, em Rio Brilhante.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Miliar foi acionada para atender um caso de roubo, que teria acontecido contra um bar localizado na Rua Ayres de Lima. Ao chegar no endereço indicado, os militares encontraram a casa da vítima com as portas e janelas arrombadas.

Diante da situação, já que a casa da vítima e o bar ficavam no mesmo terreno, um dos policiais pulou o muro e encontrou o idoso com ferimentos na regão da cabeça e muito assustado. Ele então detalhou que quatro homens invadiram o local para tentar pegar dinheiro e bebidas, momento em que apedrejaram o homem, aproveitando para agredi-lo com socos e pontapés.

Por sorte, ele conseguiu pegar um facão para se defender e atingiu um dos criminosos. Por conta dos barulhos, um grupo de pessoas passou a se aproximar do imóvel, conseguindo afugentar os bandos que fugiram abrindo um buraco na parede e pulando o muro da casa.

Ferido, o idoso foi socorrido e levado para o hospital da cidade. As equipes policiais chegaram a fazer rondas pela região, mas não tiveram sucesso em localizar os suspeitos.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e roubo na Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde será investigado.

