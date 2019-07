Idoso é agredido após se negar a comprar moto para nora

Sarah Chaves, com informações do Porã News

Izidra Ruiz, 42 anos, agrediu seu sogro um idoso de 62 anos, no sábado (20), no bairro da Granja em Pedro Juan Caballero, após ele se negar a tirar uma motocilceta para ela em seu nome.

O fato foi registrado durante a noite , quando moradores da região alertaram os policiais da agressão. O idoso teria conseguido fugir do casal e ficar escondido, onde os vizinhos procuraram e acharam ele, pois tinham ouvido a discussão e sabiam que a vítima já tinha tido dois Acidente Vascular carebral (AVC), e não movimenta uma das mãos.

Após ser encontrado pelos vizinho o idoso relatou o ocorrido em que a nora e o filho teriam passado o dia todo bebendo em sua residência quando começaram a lhe pedir que tirasse uma moto para Izidra, no qual ele negou e começou a ser agredido pela mulher, até conseguir fugir do local.

Já na delegacia Alcides manifestou que o culpado era o pai que tentou agredir a sua esposa e ficou bastante alterado quando esta lhe solicitou que comprara uma motocicleta para a mesma no comercio paraguaio

A situação fez com que os moradores se indignassem com as afirmações do filho do idoso, pois existe a suspeita de que o casal estaria se beneficiado com a aposentadoria dele e manifestaram que o aposentado tinha vários problemas de saúde que o impediam de se movimentar para agredir outra pessoa, pelo que o delegado da Polícia Civíl indiciou o casal por lesão corporal dolosa.

