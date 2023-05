Idoso é agredido com garrafada na cabeça durante briga

Homem, de 44 anos, foi preso durante o final de semana após agredir seu cunhado, de 60 anos, com uma garrafada na cabeça, na Vila Maior, em Anastácio.

De acordo com informações do site O Pantaneiro, e o autor foi detido por populares antes da chegada da polícia. O idoso contou que o homem é seu cunhado e chegou em sua residência muito alterado, fazendo provocações, até que ele pediu para se retirasse do local. Entretanto, o suspeito não gostou da situação e atingiu a vítima com uma garrafada na cabeça.

Com o golpe, o idoso caiu no chão e os seus netos acionaram o socorro. Devido à gravidade das lesões, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Aquidauana.

Já o agressor foi conduzido ao hospital de Anastácio para receber atendimento devido a uma lesão na mão, ocorrida no momento em que quebrou a garrafa na cabeça da vítima.

Em seguida, ele foi entregue à Delegacia de Polícia Civil.

