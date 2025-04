Idoso é agredido com paulada na cabeça após briga em Campo Grande

Um ajudante de eletricista, de 61 anos, ficou ferido ao receber uma paulada na cabeça durante uma briga envolvendo outro idoso, de 62 anos, na manhã desta sexta-feira (25), no Bairro Vila Carvalho, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima precisou ser socorrida e encaminhada para a Santa Casa. O proprietário da residência onde a vítima foi encontrada relatou para a Polícia Militar que os dois suspeitos estiveram pelo local consumindo bebida alcoólica durante a noite de quinta-feira (24).

Quando, em determinado momento, houve uma discussão entre eles e o suspeito pegou um pedaço de madeira e desferiu um golpe contra a cabeça da vítima.

À polícia, o suspeito negou ter agredido a vítima, porém, o proprietário da residência informou que ele havia trocado de roupa para evitar as provas contra ele.

A vítima ficou com um ferimento na cabeça e outro na orelha esquerda. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o encaminhou para a unidade hospitalar.

O proprietário da residência e o suspeito foram conduzidos para prestar depoimento na delegacia. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também