Idoso Ã© agredido com pedrada durante briga no Jardim Canguru

Um idoso, de 65 anos, precisou ser socorrido depois de ser espancado e abandonado desmaiado no meio de uma rua do Bairro Jardim Canguru. Ele foi localizado durante a manhã de segunda-feira (3).

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por populares para ir até o endereço, onde a vítima estava desacordada e com ferimentos na cabeça e nos braços.

Quando os militares chegaram ao local, o homem acabou acordando. No entanto, ele disse não se lembrar o que teria acontecido.

Uma testemunha explicou para os policiais que viu a vítima brigando com um desconhecido em outra rua do bairro. Durante a confusão, o homem estava armado com uma faca e outro individuo segurava uma pedra.

Ao receber uma pedrada na cabeça, o individuo caiu e acabou ficando desacordado. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo o homem e o encaminhando para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Universitário.

O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

