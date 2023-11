Idoso é agredido e esfaqueado para defender neto durante roubo em aldeia de Dourados

Idoso, de 81 anos, precisou ser socorrido depois de ser espancado e esfaqueado por um grupo de indígenas ao tentar defender o neto durante um roubo na madrugada deste sábado (11) dentro da Aldeia Bororó, na Reserva Indígena do município de Dourados.

Conforme o boletim de ocorrência, os dois estavam na rua por volta das 2h40 quando o rapaz foi cercado pelo grupo, que tentava roubar sua bicicleta.

Para defender o neto, o idoso entrou em luta corporal com os ladrões. Porém, acabou sendo atingido com vários golpes de taquara na cabeça e uma facada no braço esquerdo. Ele foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado em estado grave para o Hospital da Vida.

Ainda segundo o registro policial, os agressores seriam moradores da área de ocupação entre o Anel Viário Norte e a Aldeia Bororó, porém, não houve prisão dos envolvidos.

O caso foi registrado como roubo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados e será investigado.

